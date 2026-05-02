بعد ثلاثية الأهلي .. جدول ترتيب الدوري المصري مايو 2026

حقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، في مواجهة قوية ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، والتي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

بن شرقي يقود الأهلي للتقدم

بدأ الأهلي المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح المغربي أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18، مستغلًا عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر، حولها برأسية رائعة داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.

الشحات يعزز النتيجة بهدف مميز

واصل الأهلي ضغطه الهجومي، ليتمكن حسين الشحات من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعد تمريرة مميزة من بن شرقي، وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة بطريقة ذكية “لوب” من فوق الحارس، مؤكدًا تفوق فريقه خلال الشوط الأول.

هدف ثالث يؤكد التفوق الأحمر

في الشوط الثاني، استمر الأهلي في السيطرة، حتى عاد بن شرقي مجددًا ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 74، مسجلًا ثاني أهدافه الشخصية في اللقاء، ليؤمن فوز فريقه بثلاثية نظيفة ويؤكد أحقيته بالنقاط الثلاث.

فوز مهم لـ بيراميدز على إنبي

وفي مباراة أخرى، حقق نادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نادي إنبي بنتيجة 3-2، في لقاء مثير ضمن نفس الجولة، ليواصل منافسته القوية على صدارة جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري مايو 2026

يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بـ43 نقطة، يليه المصري بـ40 نقطة، ثم إنبي بـ36 نقطة، وأخيرًا سموحة بـ31 نقطة