ضياء السيد: بيكهام قدم مباراة العمر..وبن شرقي لا يستحق دكة بدلاء الأهلي

أشاد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة الزمالك في القمة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد خلال ظهوره في برنامج «الناظر»، إن أحمد رمضان بيكهام قدم مباراة كبيرة ووصفها بأنها “مباراة العمر” أمام الزمالك، موجهًا التحية للجهاز الفني بقيادة ييس توروب على قرار الدفع به في اللقاء.

وأضاف أن طاهر محمد طاهر لاعب مميز ويمتلك شخصية قوية داخل الملعب، مؤكدًا أنه لاعب “يعتمد عليه”، بينما اختتم تصريحاته بالإشادة بأشرف بن شرقي، معتبرًا أنه كان نجم المباراة الأول، ولا يستحق الجلوس على دكة البدلاء في أي حال من الأحوال.

