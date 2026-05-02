الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يظن فيه كثيرون أن خطر ارتفاع سكر الدم مرتبط فقط بالحلويات، يكشف أطباء وخبراء تغذية أن هناك أطعمة يومية عادية جدًا قد تسبب قفزات مفاجئة في مستوى السكر، خاصة إذا تم تناولها بشكل خاطئ أو بكميات كبيرة.

المشكلة ليست في الأكل نفسه دائمًا، بل في طريقة تناوله وتوقيته.

1. الخبز الأبيض العدو الصامت

رغم أنه عنصر أساسي على المائدة، فإن الخبز الأبيض يُهضم بسرعة شديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.

يحتوي على كربوهيدرات مكررة
يفتقر للألياف
يسبب شعورًا سريعًا بالجوع

البديل: الخبز الأسمر أو المصنوع من الحبوب الكاملة.

2. الأرز الأبيض.. تأثيره أسرع مما تتوقع

الأرز الأبيض من أكثر الأطعمة التي ترفع السكر بسرعة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

مؤشره الجلايسيمي مرتفع
يتحول بسرعة إلى جلوكوز في الدم

 النصيحة: تقليل الكمية أو استبداله بالأرز البني.

 3. البطاطس خاصة المقلية

البطاطس من الأطعمة التي تبدو خفيفة، لكنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر.

غنية بالنشويات
القلي يزيد من تأثيرها السلبي

 الأفضل: تناولها مسلوقة أو مشوية وبكميات معتدلة.

 4. العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة

حتى العصائر التي تبدو “طبيعية” قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

سكر سريع الامتصاص
تفتقر للألياف الموجودة في الفاكهة

 الحل: تناول الفاكهة كاملة بدلًا من عصرها.

 5. العسل الأبيض.. مفيد لكن بحذر

رغم فوائده، فإن العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي ترفع مستوى السكر بسرعة.

لا يختلف كثيرًا عن السكر في تأثيره على الدم
الإفراط فيه قد يكون خطرًا لمرضى السكري

 القاعدة: الاعتدال هو الأساس.

 ماذا يقول الخبراء؟

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الكثير يركز على منع السكر الأبيض فقط، لكن الحقيقة أن الكربوهيدرات المكررة تتحول داخل الجسم إلى سكر بسرعة كبيرة. لذلك، التحكم في نوعية الطعام لا يقل أهمية عن تقليل الكمية.”

وأضافت أن التوازن هو الحل، مع الاهتمام بالألياف والبروتين لأنها تقلل من سرعة امتصاص السكر.

 متى يكون الأمر خطرًا؟

ارتفاع السكر المفاجئ قد يسبب:

  • إرهاق مفاجئ
  • دوخة
  • زيادة العطش
  • صعوبة في التركيز

ومع التكرار، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة.

كيف تحمي نفسك؟

  • لا تتناول الكربوهيدرات بمفردها
  • أضف بروتين أو دهون صحية مع الوجبة
  • قلل الكميات تدريجيًا
  • راقب استجابة جسمك
