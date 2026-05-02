وليد الفراج : الأهلي في أقل نسخة توهجا يهزم المتصدر بثلاثية

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في مباراة القمة، عبر منشور على منصة “إكس”، وصف خلاله الأداء والنتيجة بشكل لافت.



وكتب وليد الفراج: “الاهلي في اقل نسخة توهجا منذ سنوات يهزم الزمالك بالثلاثة ويترك بصمته على متصدر الدوري المصري، الف مبروك لكبير الحته”.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.