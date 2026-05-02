أنا مدمنة.. تفاصيل جديدة في واقعة طفلة العمرانية والقبض على الأم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على طفلة صغيرة ملقاة أسفل الطريق الدائري، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وألقت القبض على والدة الطفلة التي تركتها في الشارع.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات أسفل الطريق الدائري بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتم نقل الطفلة لتلقي الرعاية اللازمة.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية والدة الطفلة، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة.

وأمام جهات التحقيق، اعترفت المتهمة بأنها تتعاطى مخدر “الآيس”، وأقرت بأنها تركت ابنتها أسفل الطريق الدائري منذ يومين قبل العثور عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.