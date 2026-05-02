أحزان في العياط.. غرق شاب بترعة المريوطية وتشييعه بجنازة مهيبة

لقي شاب مصرعه غرقًا داخل ترعة المريوطية، بمدينة العياط في حادث مأساوي خيّم بالحزن على أهالي القرية.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بغرق شاب في ترعة المريوطية بقرية برنشت بمدينة العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.



وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية عقب انتشار نبأ الوفاة، حيث نعوا الفقيد بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم وتم تشييعه لمثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي قرية برنشت والقرى المجاورة بالعياط



وتجري الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.