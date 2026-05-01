مصطفى بكري: إسرائيل مذعورة بسبب مناورات الجيش المصري في سيناء

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل في حالة ذعر شديد بسبب المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش المصري في سيناء، موضحًا أن هذه المناورات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي للضغط على مصر من خلال الترويج بأن "مصر ضد السلام".

بكري وجه رسالة إلى الإسرائيليين قائلًا: "مصر وقعت على اتفاقيات سلام ولم تخرقها، وأنتم من اخرقتم السلام".

وفي تصريحاته خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، شدد بكري على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية، وأن الشعب المصري يظل دائمًا ضد التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف أن مصر، والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الشعب اللبناني والسوري هم "كلنا واحد".

وأشار بكري أيضًا إلى دور الطائرات المسيرة في تغيير موازين القوى في الحروب الحديثة، مؤكدًا أن "الدرون" أصبحت من أهم الأسلحة التي تُستخدم في الحروب الحالية.

هذه الطائرات تُمكِّن من تحديد الأهداف بدقة في أماكن صعبة، ويتم التحكم فيها عن بُعد بواسطة شخص واحد.

وأوضح أن موازين القوى في الحروب لم تعد تُقاس بعدد الدبابات، بل بتكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث أصبحت الدرون لاعبًا أساسيًا في تدمير المعدات العسكرية وإرباك الخصم.

وأكد أن السيطرة على السماء لم تعد محصورة في يد القوى الكبرى، بل أصبحت التكنولوجيا الحديثة متاحة لكثير من الأطراف.