مصطفي بكري: القوة العربية المشتركة ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أهمية تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن القومي العربي.

وقال بكري في برنامجه “حقائق وأسرار”: "المنطقة العربية مليئة بالمخاطر والصراعات، ولا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات".

وأضاف أن الدول العربية بحاجة إلى التعاون في مجالات الأمن والسياسة لتشكيل قوة رادعة ضد أي تهديدات.

أهمية التنسيق العسكري بين الدول العربية

وأوضح مصطفى بكري أن التنسيق العسكري بين الدول العربية أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التهديدات الإقليمية والعالمية التي تشهدها المنطقة.

وقال: "علينا أن نعمل معًا على مستوى التنسيق العسكري، بدءًا من تبادل المعلومات وحتى المناورات العسكرية المشتركة".

وأضاف أن مصر ستكون القائدة لهذه المبادرة نظرًا لقوتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي في المنطقة.

دور مصر في قيادة التحرك العربي

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر تمتلك القدرة على قيادة التحرك العربي في هذا الاتجاه، بفضل قوتها العسكرية المتطورة ورؤيتها السياسية الاستراتيجية.

وقال بكري: "مصر هي الدولة الأقدر على جمع الدول العربية تحت مظلة واحدة لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، وهو ما سيسهم في تعزيز الأمن القومي العربي".



خطوات أولية نحو القوة المشتركة

وقدم مصطفى بكري بعض الخطوات الأولية لتشكيل القوة العربية المشتركة، مثل إنشاء مركز تبادل معلومات بين الجيوش العربية وتنظيم مناورات عسكرية دورية بين الدول.

وأضاف: "هذه القوة المشتركة ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".