مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية علي الدور الذي يقوم به مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة قائلاًً أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متنوعة يعكس اهتمام المحافظة بالاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير الإداري وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى قيام المركز بتنفيذ (٤) دورات تدريبية على مدار شهر أبريل الماضي لتعزيز مهارات (٢٢٦) من العاملين بالجهاز الإداري والشباب.

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة لافتا إلي أن المتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.