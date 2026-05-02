بنسبة 100٪.. إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستجيب لـ 283 طلباً وشكوى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز ، في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع ، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

اضاف إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة إستقبل (٧١) شكوى و (٢١٢) طلباً على مدار شهر إبريل الماضى، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة، بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت (١٠٠٪) ، وتنوعت الشكاوى والطلبات ما بين شكاوى البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) وتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية وطلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص.

أضاف المحافظ أن باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكداً أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.