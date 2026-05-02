تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري

أثارت هزيمة فريق الزمالك امس امام الاهلي في الدوري حاله من الحزن الشديد داخل الفريق وجهازه الفني بقيادة معتمد جمال.

ودخل معتمد جمال في حالهزبكاء هستيريه عقب الهزيمة وبكى داخل غرف الملابس خاصة في ظل قناعته أن الزمالك كان يستحق اداء أفضل والجمهور لا يستحق أن يشاهد فريقه بهذا الشكل السيئ.

وقام لاعبو الزمالك بالاعتذار للجهاز الفني علي ماقدموه أمام الأهلي ووعدوا معتمد جمال بتحقيق الفوز أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا والتتويج بالدوري العام لمصالحه الجماهير.

ويستأنف الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء القادم في ملعب برج العرب حيث يدرس الجهاز الفني اقامه معسكر مغلق ف مدينة الإسكندرية قبل المباراة.

ويحرص مجلس الإدارة علي اعداد ترتيبات خاصه من خلال توفير باصات لنقل جمهور الزمالك لملعب برج العرب في الإسكندرية لدعم الفريق أمام سموحة.

كما يستعد نادي الزمالك للسفر للجزائر يوم الأربعاء القادم عقب مباراة سموحة استعدادا لمباراة إتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت القادم في نهائي الكونفدرالية.