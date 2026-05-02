طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

خاص صدى البلد

​أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدات السكنية الموجهة لمختلف شرائح الدخل، أمام المطورين العقاريين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتسريع وتيرة توفير السكن الملائم للمواطنين.

​تفاصيل الطرح والمواعيد

​وفتحت الهيئة باب الحصول على كراسات الشروط إلكترونياً عبر موقعها المخصص لهذا الغرض، وذلك اعتباراً من الخميس الماضي 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين في التقديم وضمان الشفافية الكاملة في عرض الشروط والمواصفات.

​شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

​ويعد هذا المشروع نموذجاً للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالاعتماد على خبرات المطورين العقاريين، مما يسهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري، وتقديم وحدات سكنية بجودة عالية وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات واحتياجات الأسر المصرية بمختلف مستوياتها الاقتصادية.

​أهداف المبادرة

​وتستهدف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التوسع في الرقعة العمرانية وتوفير مخزون سكني متنوع يغطي كافة شرائح الدخل، مع التركيز على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات. ويعكس إشراك المطورين الخواص في هذه المرحلة رغبة الدولة في تنويع آليات التنفيذ والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في وقت قياسي.

​كيفية التقديم

​ودعت الهيئة المهتمين إلى الإطلاع على كافة التفاصيل والشروط الفنية والمالية من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع: https://assign.newcities.gov.eg/housing-program/list.

​وأكدت المصادر أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لجهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في مواجهة الطلب المتزايد على السكن، وتحقيق التنمية الشاملة في المدن الجديدة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي المطورين العقاريين الإسكان التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد