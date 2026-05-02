بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالأسلحة البيضاء بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول".

وطرف ثان : 6 أشخاص “يحملون جنسية ذات الدولة”، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء" كانوا بحوزتهم دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





