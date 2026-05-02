المصرية للمطارات تنفي حظر استخدام الكراتين..وسنقاضي مروجي الأخبار الكاذبة

نفت الشركة المصرية للمطارات بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إصدار قرار بحظر استخدام "الكراتين" داخل المطارات المصرية، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأهابت الشركة المصرية للمطارات في بيان رسمي أصدرته اليوم، بجميع المتابعين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة اللغط بين المسافرين. كما شددت على أهمية الاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة في قطاع الطيران المدني.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة المصرية للمطارات أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الأخبار المغلوطة، وذلك في إطار حرصها على حماية جمهور المسافرين من التضليل وضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.