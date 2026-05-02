رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي علي خسارة الزمالك أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصريالممتاز.

وقال أحمد الطيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إنه لم يتمكن من متابعة اللقاء لانشغاله بمباراة السد والشمال في كأس الأمير، موضحًا أنه كان يتمنى فوز الزمالك في القمة، لكنه لم يشعر بالانزعاج من خسارته أمام الأهلي.

وأضاف أن فوز الأهلي لا يُزعجه، مشيرًا إلى تقديره لاستقرار النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب، ورفضه لفكرة رحيله كما يطالب بعض الجماهير الغاضبة، مؤكدًا أن استمراره يمثل عنصر استقرار مهم داخل القلعة الحمراء.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.