إيركايرو تعيد تشغيل رحلاتها الجوية إلى ليبيا

انطلقت اليوم من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة ايركايرو إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد فترة توقف.

حيث حرصت إيركايرو علي مشاركة مسافريها الاحتفال بإعادة افتتاح الخط بتواجد فرق عملها لتقديم هدايا رمزية والاحتفال بمطار معيتيقة الليبي بوصول احدث طائراتها من طراز ايرباص A320-CEO عن طريق التقليد المتعارف عليه و هو رش الطائرة بالمياه عند هبوطها بالمطار كتدشين لوصول اولي رحلات الشركة.





يذكر ان رحلات ايركايرو للعاصمة الليبية طرابلس بمطارها الدولي معيتيقة يتم حاليا علي خط سير ( القاهرة / معتيقة / القاهرة ) أيام الاثنين - الثلاثاء - الاربعاء - الجمعة من كل أسبوع بمعدل 4 رحلات اسبوعيا مع خطه لزياده التشغيل الي رحلة يوميا علي مدار الاسبوع.

و يمكن حجز الرحلات من خلال مركزاتصالات ايركايرو علي رقم تليفون. 090072727 - 2727 من داخل مصر أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com او من خلال الوكيل السياحي.