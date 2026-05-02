سقوط شهيدة و7 مصابين في غارة إسرائيلية على عين بعال جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدة و7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد.

وأمس الجمعة ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت أكثر من 40 موقعًا تابعًا لـ«حزب الله» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار العمليات العسكرية المستمرة بين الجانبين.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، شملت الضربات: مراكز قيادة ومنشآت عسكرية وبُنى تحتية يُشتبه في استخدامها من قبل عناصر الحزب لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.


وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل عملياته “ضد التهديدات” التي تستهدف جنوده والمدنيين.

وتأتي هذه الضربات؛ ضمن موجة تصعيد متواصلة، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي كثّف هجماته الجوية في جنوب لبنان، مستهدفًا عشرات المواقع في يوم واحد، وذلك في وقت تحدثت فيه مصادر ميدانية عن ردود من جانب «حزب الله» عبر هجمات مضادة داخل الأراضي اللبنانية وعلى الحدود.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات، مشيرة إلى أن الضربات طالت عدة مناطق، بينها بلدات في النبطية وصور، وأسفرت عن سقوط مدنيين، بينهم مسؤولون محليون وعسكريون.

ويأتي هذا التطور، في سياق تصاعد المواجهات منذ مارس الماضي، رغم محاولات التهدئة والهدنة المؤقتة التي جرى التوصل إليها بوساطة دولية، لكنها شهدت خروقات متكررة من الطرفين.

وتشير تقارير دولية إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني باتت أكثر كثافة، مع تحذيرات متكررة للسكان وإجراءات تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود.

وتعكس هذه الضربات، استمرار حالة التوتر الإقليمي، في ظل تبادل الاتهامات بين إسرائيل و«حزب الله» بشأن خرق التفاهمات، ما يهدد بتوسع رقعة المواجهة وعودة التصعيد إلى مستويات أعلى في الفترة المقبلة.

