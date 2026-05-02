ترامب: لا قلق بشأن مخزونات الصواريخ الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق حيال مستويات مخزونات الصواريخ الأمريكية، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أثارت تساؤلات حول وتيرة استهلاك الذخائر خلال العمليات العسكرية الجارية المرتبطة بالتوتر مع إيران.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، أكد ترامب أن القدرات العسكرية للولايات المتحدة لا تزال “قوية وكافية” لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على أن وزارة الدفاع تتابع بشكل مستمر مستويات المخزون والتزود بالأسلحة لضمان الجاهزية العملياتية في مختلف السيناريوهات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية أمريكية إلى تزايد القلق داخل بعض الدوائر الدفاعية بشأن سرعة استهلاك الصواريخ الموجهة، خصوصًا في ظل العمليات العسكرية المكثفة، ما قد يفرض ضغوطًا على سلاسل الإمداد العسكري وقدرات الإنتاج الدفاعي.

من جهتها، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية تعليقًا تفصيليًا حول الأرقام الدقيقة للمخزونات، إلا أنها أكدت في بيانات سابقة أن الولايات المتحدة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الإمدادات العسكرية، تشمل تعزيز الإنتاج والتعاون مع الحلفاء لضمان استدامة القدرات الدفاعية.

ويرى خبراء في الشؤون العسكرية أن النزاعات الحديثة، التي تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، قد تؤدي إلى استنزاف أسرع للمخزونات مقارنة بالحروب التقليدية، ما يفرض على الدول إعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتخزين.