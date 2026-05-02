قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصل لـ 22%.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية
وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة
سقوط شهيدة و7 مصابين في غارة إسرائيلية على عين بعال جنوب لبنان
فريق طبي ينقذ شابة ويستخرج سكين من قاع الجمجمة في قصر العيني
بن شرقي يتألق في القمة 132 ويقود الأهلي لـ انتصار كبير
خرج للمدرسة ولم يعد.. نهاية مأساوية للطفل إياد بعد اختفائه بجزيرة الذهب.. صور
جمال الزهيري: غضب الجماهير بعد ثلاثية بيراميدز أعاد الأهلي للطريق الصحيح
الحرس الثوري الإيراني: فرض قواعد جديدة لإدارة الخليج ومضيق هرمز
البنتاجون: 4.8 مليار دولار خسائر إيران بسبب الحصار البحري
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي
الشرطة سيطرت على الموقف.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث مرورى بالإسكندرية
مش عارف أنام.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك بثلاثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

يصل لـ 22%.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية

خالد يوسف

تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري عبر طرح باقة واسعة من الودائع والشهادات الادخارية بعوائد متفاوتة لتلبية احتياجات العملاء، وتمنح هذه الأوعية مرونة كبيرة من حيث مدد الاستثمار ودورية صرف العائد وقيم الحد الأدنى للربط، مما يتيح خيارات متعددة لتعظيم العوائد بنهاية المدد.

عائد 22% في "العربي الإفريقي" وبنك القاهرة لمدد 18 شهرًا

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي، وديعة لمدة 18 شهرًا بعائد تراكمي 22% وعائد فعلي يبلغ 14.22% يُصرف في نهاية مدة الوديعة.

وفي السياق ذاته، يوفر بنك القاهرة وديعة لنفس المدة بعائد 22% يُصرف عند الاستحقاق، مما يجعلهما من أعلى العوائد المتاحة لمدد الاستثمار المتوسطة.

البنك التجاري الدولي يطرح وديعة سنوية بعائد 17%

أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) وديعة لمدة عام واحد بعائد ثابت 17% يُصرف شهريًا، بحد أدنى للربط يبلغ 10 ملايين جنيه مصري.

وتتنوع عوائد الودائع الأخرى بالبنك حسب الفئات، حيث تتراوح بين 7% و12% للودائع السنوية، بمدد تبدأ من أسبوع وتصل إلى سنتين بحد أدنى 5000 جنيه.

المصرف المتحد يدرج العوائد حسب شرائح المبالغ

يوفر المصرف المتحد عوائد متدرجة تبدأ من 13% للمبالغ أقل من 500 ألف جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 17% للمبالغ التي تبدأ من 150 مليون جنيه.

وتشمل الشرائح المتوسطة عوائد تتراوح بين 15% و16.50%، مما يمنح المستثمرين من الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية فرصًا استثمارية متميزة.

البنك الأهلي المصري يتيح خيارات مرنة لصرف العائد

يقدم البنك الأهلي، ودائع بمدد متنوعة تمنح عائدًا يصل إلى 15.25% للودائع السنوية عند اختيار دورية الصرف نصف السنوية، و14.50% للصرف الشهري.

وتتدرج العوائد للمدد الطويلة لتسجل نحو 13.10% لوديعة السنتين، فيما تنخفض لتصل إلى نحو 9.1% للودائع التي تمتد لمدد تصل إلى 6 سنوات.

ودائع "فليكس" في بنك مصر بمدد قصيرة

يطرح بنك مصر "وديعة فليكس" لمدة 6 أشهر بعائد ثابت 14% يُصرف في نهاية المدة، بحد أدنى للإصدار يبلغ 50 ألف جنيه وفئة وديعة 1000 جنيه.

كما يوفر البنك وديعة فليكس لمدة 9 أشهر بعائد 12.75% يُصرف شهريًا، مع استمرار العوائد التقليدية للمدد الطويلة التي تتراوح بين 9.625% و10% سنويًا.

تصل لـ 22 أعلى عائد على شهادات الادخار البنوك المصرية شهادات الادخار الودائع والشهادات الادخارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

ترشيحاتنا

ناقلة نفط

البنتاجون: منع 40 سفينة لتهريب النفط الإيراني ومصادرة 2 منذ بدء الحصار

ترامب

ترامب: لا قلق بشأن مخزونات الصواريخ الأمريكية

حزب الله

حزب الله ينفذ 9 عمليات ضد جيش الإحتلال الإسرائيلي

بالصور

حظك اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد