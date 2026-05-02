يصل لـ 22%.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية

تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري عبر طرح باقة واسعة من الودائع والشهادات الادخارية بعوائد متفاوتة لتلبية احتياجات العملاء، وتمنح هذه الأوعية مرونة كبيرة من حيث مدد الاستثمار ودورية صرف العائد وقيم الحد الأدنى للربط، مما يتيح خيارات متعددة لتعظيم العوائد بنهاية المدد.

عائد 22% في "العربي الإفريقي" وبنك القاهرة لمدد 18 شهرًا

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي، وديعة لمدة 18 شهرًا بعائد تراكمي 22% وعائد فعلي يبلغ 14.22% يُصرف في نهاية مدة الوديعة.

وفي السياق ذاته، يوفر بنك القاهرة وديعة لنفس المدة بعائد 22% يُصرف عند الاستحقاق، مما يجعلهما من أعلى العوائد المتاحة لمدد الاستثمار المتوسطة.

البنك التجاري الدولي يطرح وديعة سنوية بعائد 17%

أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) وديعة لمدة عام واحد بعائد ثابت 17% يُصرف شهريًا، بحد أدنى للربط يبلغ 10 ملايين جنيه مصري.

وتتنوع عوائد الودائع الأخرى بالبنك حسب الفئات، حيث تتراوح بين 7% و12% للودائع السنوية، بمدد تبدأ من أسبوع وتصل إلى سنتين بحد أدنى 5000 جنيه.

المصرف المتحد يدرج العوائد حسب شرائح المبالغ

يوفر المصرف المتحد عوائد متدرجة تبدأ من 13% للمبالغ أقل من 500 ألف جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 17% للمبالغ التي تبدأ من 150 مليون جنيه.

وتشمل الشرائح المتوسطة عوائد تتراوح بين 15% و16.50%، مما يمنح المستثمرين من الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية فرصًا استثمارية متميزة.

البنك الأهلي المصري يتيح خيارات مرنة لصرف العائد

يقدم البنك الأهلي، ودائع بمدد متنوعة تمنح عائدًا يصل إلى 15.25% للودائع السنوية عند اختيار دورية الصرف نصف السنوية، و14.50% للصرف الشهري.

وتتدرج العوائد للمدد الطويلة لتسجل نحو 13.10% لوديعة السنتين، فيما تنخفض لتصل إلى نحو 9.1% للودائع التي تمتد لمدد تصل إلى 6 سنوات.

ودائع "فليكس" في بنك مصر بمدد قصيرة

يطرح بنك مصر "وديعة فليكس" لمدة 6 أشهر بعائد ثابت 14% يُصرف في نهاية المدة، بحد أدنى للإصدار يبلغ 50 ألف جنيه وفئة وديعة 1000 جنيه.

كما يوفر البنك وديعة فليكس لمدة 9 أشهر بعائد 12.75% يُصرف شهريًا، مع استمرار العوائد التقليدية للمدد الطويلة التي تتراوح بين 9.625% و10% سنويًا.