أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. تفاصيل

تسعى البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري نحو لدعم شرائح جديدة من العملاء من خلال ابتكار منتجات مصرفية متنوعة تلبي كافة احتياجات تلك الفئات المختلفة.

تتنوع اجراءات الجهاز المصرفي لجذب تلك الشرائح سواء في منتجات التجزئة المصرفية للأفراد منها الحصول على التمويل أو استثمار المدخرات.

ومن بين تلك البنوك التي تنفذ تلك السياسيات؛ وهو البنك الأهلي المصري حيث يقوم البنك بطرح شهادات ادخارية لدعم شرائح جديدة من الأفراد.

أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

يتم شراء الشراء بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد سنوي متغير بحيث يكون في السنة الأولى 22% و الثانية بنسبة 17.5% و الثالثة بنسبة 13%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يتم شراء الشراء بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي متغير بنسبة 19.25%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

يتم شراء الشراء بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد شهري متدرج يتم حسابه 21% في السنة الأولي و 16.25% في السنة الثانية و 12% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

يتم شراء هذه الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3سنوات بعائد سنوي 16%

مزايا شراء الشهادات