بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

ظهرت سيارة Great Han الجديدة من بي واي دي BYD لأول مرة أثناء الاختبارات الميدانية في الصين، لتكشف الشركة عن ملامح مشروعها الجديد في فئة السيدان الكهربائية الفاخرة، ضمن خطتها للتوسع في الفئات الأعلى من سوق السيارات الكهربائية.

وأظهرت الصور التجسسية، السيارة، بتمويهات محدودة، ما يشير إلى اقترابها من مرحلة الإنتاج النهائي، خاصة مع وضوح التصميم الخارجي والخطوط الرئيسية للهيكل بشكل كبير، وتشير التوقعات إلى أن الكشف الرسمي عن السيارة قد يتم خلال الربع الأخير من عام 2026.

وتتبنى Great Han تصميم تنفيذي عصري يعتمد على قاعدة عجلات طويلة وسقف انسيابي مع واجهة منخفضة وخطوط جانبية هادئة، إلى جانب شريط إضاءة LED ممتد وعناصر تصميم مستوحاة من شقيقتها المرتقبة Great Tang، في محاولة لتوحيد الهوية التصميمية لسلسلةGreat الجديدة.

كما يتوقع أن تحصل السيارة على تجهيزات فاخرة تشمل ألوان ثنائية ولمسات رياضية وإضاءة متطورة، بينما تشير التقارير إلى أن المقصورة الداخلية ستوفر تجربة أقرب لسيارات السيدان التنفيذية الحديثة، مع خامات عالية الجودة وشاشات وتقنيات ذكية متقدمة.

وتركز BYD بشكل واضح على الجانب التقني، إذ ينتظر أن تعتمد السيارة على الجيل الثاني من بطاريات Blade Battery، التي توفر كثافة طاقة أعلى وكفاءة حرارية محسنة وسرعات شحن أسرع، كما ستدعم تقنية Flash Charging للشحن فائق السرعة، بهدف تقليل أوقات الشحن وتحسين تجربة السفر لمسافات طويلة.

ومن أبرز النقاط المتوقعة في السيارة “مدى القيادة”، حيث تستهدف BYD تقديم مدى كهربائي يقترب من 1000 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وهو رقم يضع السيارة ضمن أقوى السيدانات الكهربائية الفاخرة من حيث الكفاءة والمدى.

وتسعى الشركة من خلال Great Han إلى منافسة عدد من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة داخل السوق الصيني، مثل Tesla Model S وXiaomi SU7، مستفيدة من خبرتها الكبيرة في تقنيات البطاريات والإنتاج الضخم.