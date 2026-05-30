آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة نارية على لقب دوري أبطال أوروبا

رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم السبت 30 مايو 2026 إلى العاصمة المجرية بودابست، التي تحتضن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حيث يلتقي فريق آرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل القارة العجوز.

ويستضيف ملعب بوشكاش أرينا المباراة النهائية التي ينتظرها الملايين حول العالم، في ظل الطموحات الكبيرة للفريقين من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة الأكثر أهمية على مستوى الأندية الأوروبية.

مشوار آرسنال نحو المباراة النهائية

نجح آرسنال في بلوغ النهائي بعد مشوار قوي ومميز خلال النسخة الحالية من البطولة، حيث تمكن من تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق اللندني إلى استغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها خلال الموسم الحالي من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، وهو الحلم الذي طال انتظاره من جماهير النادي.

باريس سان جيرمان يبحث عن لقب جديد

على الجانب الآخر، وصل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية عقب مواجهة مثيرة أمام بايرن ميونخ في نصف النهائي، انتهت بفوزه بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة، ليحجز مقعده في المشهد الختامي للبطولة.

ويأمل الفريق الفرنسي في مواصلة نجاحاته القارية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعدما تمكن من التتويج بالبطولة في الموسم الماضي، الأمر الذي يمنحه دافعًا كبيرًا للحفاظ على مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين آرسنال وباريس سان جيرمان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم بث المباراة على قناتي بي إن سبورتس الأولى وبي إن سبورتس الثانية.

صراع اللقب الأوروبي

يدخل الفريقان المباراة بشعار الفوز فقط، إذ يطمح آرسنال لاعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، بينما يتطلع باريس سان جيرمان إلى مواصلة تألقه الأوروبي وحصد لقب جديد يؤكد مكانته بين نخبة أندية القارة

