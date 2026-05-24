هنا جودة تحصد رفقة فريقها ميتز فضية دوري أبطال أوروبا لتنس الطاولة

حصدت هنا جودة ، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، رفقة فريقها ميتز الفرنسى الميدالية الفضية ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وقالت هنا جودة ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد موسم صعب وطويل.. بأول مرة مشاركة لي في دوري أبطال أوروبا.. الميدالية الفضية لتنس الطاولة سيدات مع نادي ميتز".

وخسر الفريق الفرنسى اليوم ببولندا أمام نظيره تارنوبرززيج البولندي بالدور النهائى بالبطولة.

وفاز فريق ميتز أمس السبت على فريق يو سي إيه إم كارتاخينا تي إم الاسبانى 3-1، أمس بنصف نهائى دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعبة هنا جودة كانت قادت منذ أيام فريقها للتتويج بلقب الدوري الفرنسى للمرة الاولى فى مسيرتها .

جدير بالذكر أن هنا جودة انضمت لنادي ميتز للسيدات فى شهر سبتمبر عام 2025.