شوبير : الخطيب أفضل من أنجبت الكرة المصرية

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، على انطلاق حفل وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، والمقرر إقامته اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بجانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضية.

وقال أحمد شوبير: “الأهلي نادي لكل المصريين من وقت تأسيسه، فهو نادي الشعب، وتاريخه كبير وضارب في عمق الزمان، واللي بيحصل دلوقتي بيأكد إن الأهلي جزء مهم من تاريخ مصر، والأهلي ليس ملكًا لأحد، فهو ملك للشعب المصري، وهيفضل عظيم بتاريخه وولاده وجمهوره”.

تعليق شوبير

وأضاف: “النهارده بيبدأ الخطيب، أحد أفضل من أنجبت الملاعب المصرية ورئيس الأهلي، مرحلة جديدة في تاريخ النادي من خلال هذا الحدث الكبير الذي تحتضنه محافظة الدقهلية والمنصورة”.