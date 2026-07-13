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نائب وزير الصحة تطلق «مسارات».. أول اجتماع تنسيقي للمشروع الكندي بدعم صحة الفتيات والنساء
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تطلق «مسارات».. أول اجتماع تنسيقي للمشروع الكندي بدعم صحة الفتيات والنساء

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر
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عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للمشروع الكندي «مسارات»، وذلك بهدف إطلاق اللجنة التيسيرية واعتماد الاختصاصات المرجعية وخطة العمل السنوية، وتحديد أولويات التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وحضر الاجتماع ممثلو السفارة الكندية ومنظمة إنقاذ الطفل، ووزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع.

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي بروتوكول التعاون الموقع بين حكومة مصر وحكومة كندا، والذي يتضمن تسع مواد لتنفيذ مشروع «مسارات» بمحافظتي المنيا وأسيوط، كونهما من أكثر المحافظات احتياجًا للتدخلات السكانية. 

ويمتد المشروع من 2025 إلى 2029، مع بدء التنفيذ الفعلي من 2026 وحتى 2029، ويستهدف الفتيات والنساء من 10 إلى 24 عامًا من خلال حزمة متكاملة من البرامج الصحية والمجتمعية.

وأكدت نائب الوزير أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة في ملف السكان والتنمية، ومع رؤية مصر 2030، حيث يركز على تعزيز صحة الفتيات والسيدات، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتنمية الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة، مع الاستثمار في رأس المال البشري لتمكين الفتيات ودعمهن للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المشروع يقوم على خمسة مسارات رئيسية هي: جودة الخدمات، والوصول الطوعي للخدمات، والشباب والمراهقين، وتمكين المرأة، والحوكمة. ويشمل تنفيذ حملات مجتمعية واسعة، وتحسين المنشآت الصحية، وتطوير خدمات المشورة الأسرية، وتغيير السلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية، مع التركيز على الشخصيات المؤثرة داخل الأسرة مثل الأم والجدة لتصميم رسائل توعوية أكثر فعالية.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات الشريكة، وآليات المتابعة والتقييم، إلى جانب محاور التدخلات المتكاملة في التعليم والإعلام وتمكين المرأة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة من يوليو 2026

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة من يوليو 2026 وحتى يوليو 2027، معربة عن تطلعها لتنفيذ المستهدفات المقررة لهذا المشروع القومي المهم الذي يدعم جهود الدولة في تحسين المؤشرات السكانية وتمكين المرأة والفتاة.

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