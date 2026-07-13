قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتوبيس منتخب مصر يتوجه إلى استاد القاهرة لتكريم الأبطال
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ طريق مطروح إسكندرية
ننشر أسماء المصابين الـ17 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية
محافظ الغربية يشارك في وضع حجر أساس مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة | صور
تنويه هام بشأن استلام قرارات تكليف وتظلمات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
أتوبيس منتخب مصر يجوب الشوارع المحيطة باستاد القاهرة .. شاهد
بسبب نتنياهو.. ترامب يعلن حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية
أحمد موسى : ترامب عايز يسيطر على هرمز .. والحرب هترجع أقوى
أسعار النفط اليوم تقفز 4% بعد قرارات ترامب بشأن إيران
الهلال الأحمر يمد غزة بـ 70 ألف سلة غذائية وطبية
الفاو تدعم ريفيات مصر في الصعيد بـ مشروع زراعي ضخم
أمريكا وإيران.. أحمد موسى: اللي جاي نتمنى أن يكون خيرا والبترول زاد 5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

هل تؤثر الموجة الحارة على ضغط الدم؟ تعرف على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى الضغط، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وأهم النصائح الطبية للوقاية.

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

تشهد البلاد خلال فصل الصيف موجات حارة متتالية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحذر الأطباء من تأثير الطقس شديد الحرارة على مرضى ضغط الدم، إذ قد يؤدي فقدان السوائل والتعرق الشديد إلى اضطراب مستويات الضغط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهو ما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف تؤثر الموجة الحارة على ضغط الدم؟

يوضح الأطباء أن الجسم يحاول التخلص من الحرارة الزائدة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة التعرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح.

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

وفي المقابل، قد يعاني بعض المرضى من ارتفاع ضغط الدم نتيجة الإجهاد الحراري أو الجفاف أو عدم الالتزام بالأدوية، ما يزيد من العبء على القلب والأوعية الدموية.

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

يحذر الأطباء من أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للتأثر بالموجات الحارة، وهم:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم.
  • كبار السن، خاصة فوق 65 عامًا.
  • مرضى القلب وقصور عضلة القلب.
  • مرضى الكلى.
  • مرضى السكري.

الأشخاص الذين يتناولون مدرات البول أو بعض أدوية ضغط الدم.

العاملون في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة.

علامات تستدعي الانتباه

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

قد تظهر على المصاب بعض الأعراض التي تشير إلى اضطراب ضغط الدم بسبب الحرارة، منها:

  • الدوخة أو الدوار.
  • الصداع الشديد.
  • الإغماء.
  • سرعة ضربات القلب.
  • الإرهاق الشديد.
  • تشوش الرؤية.
  • الغثيان أو القيء.

وعند ظهور هذه الأعراض، يجب الانتقال إلى مكان بارد وشرب السوائل، وفي حال استمرارها أو فقدان الوعي يجب التوجه إلى أقرب مستشفى.

هل يجب تعديل جرعات أدوية الضغط؟

يشدد الأطباء على عدم إيقاف أو تعديل جرعات أدوية الضغط دون استشارة الطبيب، لأن بعض المرضى قد يحتاجون إلى تعديل العلاج خلال فترات الحر الشديد، خاصة إذا كانوا يعانون من انخفاض متكرر في ضغط الدم أو فقدان كميات كبيرة من السوائل.

كيف تحمي نفسك أثناء الموجة الحارة؟

ينصح الأطباء باتباع عدد من الإجراءات للحد من تأثير الحرارة على ضغط الدم، أبرزها:

  • شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة.
  • ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.
  • قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة لمرضى الضغط.
  • تجنب المجهود البدني العنيف خلال ساعات الذروة.
  • تناول الغذاء المتوازن لتعويض الأملاح المفقودة وفقًا لتعليمات الطبيب.
  • البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة قدر الإمكان.

متى يجب طلب الرعاية الطبية؟

ينصح الأطباء بسرعة مراجعة الطبيب أو التوجه إلى الطوارئ إذا صاحب اضطراب ضغط الدم أعراض مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو الإغماء، أو استمرار انخفاض أو ارتفاع الضغط رغم الراحة وتناول العلاج، لأن ذلك قد يشير إلى مضاعفات تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.

الموجة الحارة مرضى الضغط الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة ضغط الدم هل تؤثر درجات الحرارة المرتفعة هل تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ضغط الدم الفئات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

حريق كامب دهب

إصابة 5 أشخاص في حريق كامب بدهب.. والخسائر 4 سيارات

الإصابات

القبض على المتهم بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض بالقاهرة

المتهم

استعرض بسيارته .. القبض على طالب بالإسماعيلية

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

المزيد