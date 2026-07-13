هل تؤثر الموجة الحارة على ضغط الدم؟ تعرف على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى الضغط، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وأهم النصائح الطبية للوقاية.

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

تشهد البلاد خلال فصل الصيف موجات حارة متتالية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحذر الأطباء من تأثير الطقس شديد الحرارة على مرضى ضغط الدم، إذ قد يؤدي فقدان السوائل والتعرق الشديد إلى اضطراب مستويات الضغط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهو ما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف تؤثر الموجة الحارة على ضغط الدم؟

يوضح الأطباء أن الجسم يحاول التخلص من الحرارة الزائدة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة التعرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح.

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

وفي المقابل، قد يعاني بعض المرضى من ارتفاع ضغط الدم نتيجة الإجهاد الحراري أو الجفاف أو عدم الالتزام بالأدوية، ما يزيد من العبء على القلب والأوعية الدموية.

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

يحذر الأطباء من أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للتأثر بالموجات الحارة، وهم:

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

كبار السن، خاصة فوق 65 عامًا.

مرضى القلب وقصور عضلة القلب.

مرضى الكلى.

مرضى السكري.

الأشخاص الذين يتناولون مدرات البول أو بعض أدوية ضغط الدم.

العاملون في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة.

علامات تستدعي الانتباه

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

قد تظهر على المصاب بعض الأعراض التي تشير إلى اضطراب ضغط الدم بسبب الحرارة، منها:

الدوخة أو الدوار.

الصداع الشديد.

الإغماء.

سرعة ضربات القلب.

الإرهاق الشديد.

تشوش الرؤية.

الغثيان أو القيء.

وعند ظهور هذه الأعراض، يجب الانتقال إلى مكان بارد وشرب السوائل، وفي حال استمرارها أو فقدان الوعي يجب التوجه إلى أقرب مستشفى.

هل يجب تعديل جرعات أدوية الضغط؟

يشدد الأطباء على عدم إيقاف أو تعديل جرعات أدوية الضغط دون استشارة الطبيب، لأن بعض المرضى قد يحتاجون إلى تعديل العلاج خلال فترات الحر الشديد، خاصة إذا كانوا يعانون من انخفاض متكرر في ضغط الدم أو فقدان كميات كبيرة من السوائل.

كيف تحمي نفسك أثناء الموجة الحارة؟

ينصح الأطباء باتباع عدد من الإجراءات للحد من تأثير الحرارة على ضغط الدم، أبرزها:

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة لمرضى الضغط.

تجنب المجهود البدني العنيف خلال ساعات الذروة.

تناول الغذاء المتوازن لتعويض الأملاح المفقودة وفقًا لتعليمات الطبيب.

البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة قدر الإمكان.

متى يجب طلب الرعاية الطبية؟

ينصح الأطباء بسرعة مراجعة الطبيب أو التوجه إلى الطوارئ إذا صاحب اضطراب ضغط الدم أعراض مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو الإغماء، أو استمرار انخفاض أو ارتفاع الضغط رغم الراحة وتناول العلاج، لأن ذلك قد يشير إلى مضاعفات تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.