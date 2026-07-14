خطوات تحويل العداد الكودي إلى كهرباء قانوني

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، بما يتيح للمشتركين التعاقد الرسمي على خدمة الكهرباء والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها العداد القانوني.

ويستهدف هذا الإجراء أصحاب العقارات المرخصة، وكذلك الوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، في إطار خطة الدولة لدمج المشتركين في المنظومة الرسمية للكهرباء وتيسير إجراءات توصيل المرافق.

العداد الكودي

تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات مبسطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، بما يضمن توفيق أوضاع المواطنين وإبرام تعاقد رسمي مع شركات توزيع الكهرباء.

ويتيح التحويل للمشترك الاستفادة من جميع الخدمات المرتبطة بالعداد القانوني، إلى جانب إدراج بياناته رسميا ضمن منظومة الكهرباء.

الفئات المستحقة لتحويل العداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء الفئات التي يحق لها التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

أصحاب الوحدات والعقارات المرخصة قانونا، ممن سبق تركيب عداد كودي لهم بسبب تأخر إجراءات التوصيل أو لأي أسباب أخرى، بشرط خلو العقار من مخالفات البناء.

أصحاب الوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، والحاصلون على نموذج التصالح النهائي رقم (8) أو نموذج (10)، حيث يحق لهم استبدال العداد الكودي بعداد قانوني باسم مالك الوحدة أو شاغلها.

العداد الكودي

تيسيرات جديدة لتسريع إجراءات التحويل

وفي إطار التيسير على المواطنين، أصدرت وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء لتبسيط إجراءات التحويل، تضمنت:

قبول شهادات المطابقة الهندسية للمباني حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها.

مد صلاحية نماذج المرافق المنتهية لأكثر من ستة أشهر لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر، دون الحاجة لاستخراج نماذج جديدة أو سداد رسوم إضافية.

سرعة الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح باستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في أقرب وقت.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يستخدم العداد الكودي لقياس استهلاك الكهرباء الفعلي بدلا من نظام الممارسة، إلا أنه لا يعد مستندا لإثبات ملكية الوحدة أو محل الإقامة، كما أنه لا يصدر باسم مالك العقار أو شاغل الوحدة.

وبعد تحويله إلى عداد قانوني يصبح التعاقد رسميا باسم المشترك، بما يتيح استخدامه ضمن المستندات الدالة على محل الإقامة في العديد من الإجراءات الحكومية، إلى جانب استكمال تقنين وضع الوحدة داخل منظومة الكهرباء.

العداد الكودي

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء عددا من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.

شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.

آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بالنسبة للعقارات التي تم التصالح على مخالفات بنائها.

توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب من خلال وكيل عن صاحب الشأن.

وأكدت الوزارة أن استيفاء جميع المستندات المطلوبة يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحويل وإصدار العداد القانوني وفقا للضوابط المنظمة لذلك.