سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، تفاصيل أزمة صحية مر بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه خضع لعملية قسطرة بالقلب قبل كأس العالم دون أن يعلم أحد بالأمر في ذلك الوقت.

تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة..

وقال جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن حسام حسن شعر بآلام في الصدر نتيجة الضغوط التي كان يتعرض لها، وذلك عقب عودته من الإمارات خلال معسكر منتخب مصر، حيث وصل من المطار في الثالثة فجرًا، وكان برفقته شقيقه إبراهيم حسن والكابتن طارق سليمان.

وأضاف أن حسام حسن أجرى عملية القسطرة في مستشفى جرين هارت خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، قبل أن يعود لاستكمال مهامه مع المنتخب.

وأشار جمال شعبان إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر أكد له أن هذا الأمر ظل طي الكتمان، ولم يكن أحد في وسائل الإعلام يعلم بخضوعه للقسطرة، رغم تزامنها مع فترة التصفيات والاستعدادات الخاصة بكأس العالم.

وقال الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن “عملت عمليتين.. وقسطرة وركبت ثلاث دعامات خلال الفترة الأخيرة.. وكنت عامل نفسي مش شايف الانتقادات والحقيقي كنت شايف وكانوا بيشككوا في اني مش عارف حاجة في الكرة".

وتابع حسام حسن، أن :"يقال اني بجامل والحقيقة كنت حاطط ربنا رقم واحد.. احب الانتقادات واستفيد منها لكن ما حدث يقالي اني مليش في الكورة”.

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.