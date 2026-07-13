إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين.

وشدد على استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على الثروة السمكية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام إلى أنه تم اليوم إنزال (٥٥٠ ألف) زريعة أسماك بلطي نيلي من مفرخ صان الحجر، وذلك ببحر أبو الأخضر بنطاق العلاقمة بمركز ههيا، ضمن خطة دعم وتنمية المسطحات المائية بالمحافظة.

وأوضحت مديرة الإدارة أن إجمالي ما تم إنزاله خلال خطة تنمية المخزون السمكي بلغ (٣ ملايين و٩٥٠ ألف) زريعة أسماك، منها (٢ مليون و٧٠٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(مليون و٢٥٠ ألف) زريعة مبروك حشائش، بعدد من المواقع شملت بحر مويس أمام قوات الأمن، وبحر أبو الأخضر بنطاق طاروط وميت بشار والعلاقمة وكفر الحوت بمركز فاقوس، وترعة الإسماعيلية بنطاق كوبري الشباب، وذلك من مفرخي العباسة وصان الحجر، بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية ودعم إنتاج الأسماك بالمحافظة.