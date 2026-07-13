بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يكافئ حكم الـ var في المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه من إدارة أي مباراة أخرى في المونديال الذى أدار مباراة منتخب مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ 16 من إدارة أي مباراة أخرى في كأس العالم 2026.

يأتي ذلك نظرا لتواجد منتخب فرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى تمام العاشرة مساء كما سبق له إدارة مباراة لمنتخب الأرجنتين الذى سيواجه نظيره منتخب انجلترا بعد غد الأربعاء فى نفس الدور.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كان من بين الأسماء التى حافظت على وجودها الفرنسي جيروم بريسارد، حكم تقنية الفيديو، والذي أثار الجدل خلال مباراة الأرجنتين ومصر، بعدما تدخل فى إحدى الحالات التحكيمية خلال اللقاء.

وسبق أن اعتمد "فيفا" على خدمات بريسارد إلى جانب مواطنه كليمنت توربان في مباراة النرويج وإنجلترا، ونجح فى تصحيح قرار احتساب ركلة جزاء غير صحيحة خلال الوقت الإضافي.

كما شهدت القائمة استمرار الإسباني كارلوس ديل سيرو، الذي قد يتم اختياره لإدارة غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة نصف النهائي المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا.