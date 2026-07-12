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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: منتخب مصر قدم أفضل مشاركة في تاريخه بالمونديال.. والإنجاز سيفتح الباب أمام الأجيال القادمة

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما قدمه "الفراعنة" يمثل نقطة تحول مهمة للكرة المصرية، وسيمنح الأجيال المقبلة الثقة في قدرتها على المنافسة عالميًا.

وقال دراجي، في تصريحات إذاعية، إن ما حققه منتخب مصر في مونديال 2026 يعد إنجازًا كبيرًا، مضيفًا: "ما حدث في مونديال 2026 إنجاز كبير لمنتخب مصر، وسيفتح الباب أمام كل المنتخبات المصرية وكل الشباب، ويؤكد أنهم قادرون على تحقيق المزيد في المستقبل".

وأضاف أن عقلية لاعبي المنتخب قبل انطلاق البطولة لعبت دورًا مهمًا في هذا النجاح، موضحًا: "تفكير لاعبي مصر قبل المشاركة كان: إحنا أبطال إفريقيا، وإحنا مصر، إزاي نبحث عن فوز واحد فقط؟"، مشيرًا إلى أن هذه الثقة انعكست على الأداء داخل الملعب، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين.

وأكد دراجي أن المنتخب المصري قدم نسخة استثنائية في كأس العالم، قائلًا: "أعتقد أن منتخب مصر قدم بطولة مختلفة، وأفضل من كل مشاركاته السابقة، وربما أفضل حتى من بطولات حققها من قبل".

تكريم تاريخي من الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه الفريق، بعد نجاحه في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة على المستويين العربي والدولي.

حفيظ دراجي منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 عبد الفتاح السيسي السيسي

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