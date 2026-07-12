هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري التركي؟.. صور جديدة تثير التساؤلات

أثار الإعلامي كريم رمزي حالة من الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ربط فيه بين صور نشرها رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، وتقارير تتحدث عن اقتراب انتقاله إلى نادي فناربخشة التركي.

وقال كريم رمزي إن رامي عباس نشر صورتين عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، مشيرًا إلى أنه قام بالبحث عن موقع التقاطهما باستخدام خدمة Google Earth، ليتبين – بحسب قوله – أنهما التقطتا فوق مطار إسطنبول في تركيا.

الانتقال إلى فناربخشة

وأضاف الإعلامي أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقارير صحفية نُشرت خلال اليومين الماضيين، تحدثت عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى فناربخشة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.