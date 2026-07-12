ميسي يستحق الطرد.. الغندور: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كأس العالم لمصلحة الأرجنتين

أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور أن بطولة كأس العالم شهدت عددًا من القرارات التحكيمية التي أثارت حالة من الجدل، مشيرًا إلى أن بعض هذه القرارات جاءت في مصلحة منتخب الأرجنتين.

وقال الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» عبر فضائية «المحور»، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة الأرجنتين أمام الجزائر، إلا أن الحكم لم يشهرها في وجهه.

الحكم لم يتخذ أي قرار تجاه هذا التصرف

وتابع أن واقعة اعتراض ميسي بشكل حاد على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت تستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء، مؤكدًا أن الحكم لم يتخذ أي قرار تجاه هذا التصرف.