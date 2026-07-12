محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة على هامش ختام المهرجان القومي للمسرح

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بحضور دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك على هامش الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة، التي استضافتها مدينة المنصورة لأول مرة في تاريخها، إلى جانب افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية والإدارية بجامعة المنصورة.

ورحب محافظ الدقهلية بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارتي التعليم العالي والثقافة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية.

كما أكد أن استضافة المنصورة للمهرجان تمثل إضافة مهمة لمسيرتها الثقافية، وتجسد اهتمام الدولة بدعم الفنون واكتشاف المواهب وترسيخ قيم الإبداع.

واعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمنًا دعم محافظة الدقهلية في إنجاح فعاليات المهرجان، ومؤكدًا أن افتتاح المشروعات التعليمية والصحية والإدارية بجامعة المنصورة يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتعزيز جودة التعليم والخدمات الطبية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.