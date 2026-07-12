محافظ الدقهلية يتابع نتائج حملات التفتيش على نوادي نبروه والشال والمنشية وجديلة بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي استهدفت نوادي نبروه والشال والمنشية وجديلة بالمنصورة، بهدف الوقوف على مستوى الانضباط الإداري والفني، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المنظومة الرياضية وتعزيز الرقابة الميدانية على الأداء الخدمي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأنشطة الرياضية تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجان التفتيشية يهدف إلى ضمان انتظام سير العمل، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

وقامت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الأستاذ الحسيني البغدادي مدير الإدارة، وعضوية كل من محمد لطفي رشا زيادة، إبراهيم الشربيني من إدارة التفتيش، بالمرور على النوادي المذكورة لمتابعة انتظام العمل داخلها.

وحرصت اللجنة خلال زيارتها على التأكد من توافر الأدوات والتجهيزات الرياضية، ودقة سجلات الحضور والانصراف، كما تحققت من تواجد الكوادر البشرية في مواقع عملهم، وانتظام سير العمل الإداري والرياضي بشكل عام، وتنفيذ خطط العمل المحددة وفقا للخطة والميزانية في كل مركز شباب.