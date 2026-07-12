طه دسوقي يدافع عن محمد صلاح برسالة ساخرة: “خش اغسل رجلك وتعالى ذاكر للعيال”

حرص الفنان طه دسوقي على دعم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من خلال منشور ساخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها قائد منتخب مصر بعد احتفال بعثة المنتخب في العلمين.

وكتب طه دسوقي في منشوره: “انت فرحتنا؟ خد تعالى بقى انت بتشرب إيه وفاتح قميصك ليه وسهران ليه لحد دلوقتي.. خش اغسل رجلك وتعالى ذاكر للعيال عندهم امتحان دراسات بكرة.. يلا.”

أثار اللاعب المصري محمد صلاح جدل كبير بعد ظهوره وهو يشرب المياه الفوارة أو الماء الغازية، إذ يعتقد البعض أنها قد تضر العظام أو تزيد من حموضة الجسم، إلا أن مراجعة طبية، كشفت أن معظم هذه المعتقدات لا تستند إلى أدلة علمية قوية.

كما أكدت المراجعة الطبية أن المياه الفوارة قد تحمل بعض الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال