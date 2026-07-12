هل نشاهد أكبر كأس عالم في التاريخ؟.. الفيفا يفتح الباب لـ64 منتخبًا

أعلن جياني إنفانتينو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدرس رسميًا مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، في خطوة قد تغيّر شكل البطولة الأكبر عالميًا.

وستكون نسخة 2030 استثنائية، إذ تستضيفها 6 دول عبر 3 قارات، حيث تقام مباريات الافتتاح في أوروجواي و الأرجنتين وباراجواي، قبل انتقال بقية المنافسات إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأكد إنفانتينو أن المقترح سيُناقش داخل لجان الفيفا بعد مونديال 2026، مشددًا على أن كأس العالم يجب أن يمنح جميع الدول فرصة الحلم بالمشاركة، وأن تطور المنتخبات حول العالم يستحق فرصًا أكبر.

ويعتبر الفيفا توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا في نسخة 2026 "نجاحًا كبيرًا"، وهو ما شجع على دراسة زيادة جديدة قد تجعل نسخة 2030 الأكبر في تاريخ المسابقة.

وجاءت فكرة الـ64 منتخبًا لأول مرة من رئيس الاتحاد الأوروجواياني إجناسيو ألونسو، كما حظيت بدعم رئيس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، الذي وصفها بأنها فرصة "لتوحيد العالم" في الذكرى المئوية لكأس العالم.

رفض يويفا

وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المقترح، إذ وصف ألكسندر تشيفرين الفكرة بأنها "سيئة"، كما أعلن اتحاد الكونكاكاف موقفًا مشابهًا، محذرًا من تأثيرها على جودة البطولة والتصفيات القارية.