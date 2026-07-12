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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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من مدينة العلمين الجديدة، جمعت قمة أخوية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتسطير فصل جديد في كتاب العلاقات المصرية الإماراتية الراسخة. 

دفع قاطرة التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين

مباحثات معمقة تناولت دفع قاطرة التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين، وصياغة رؤية مشتركة تعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسط عالم يموج بالتحديات.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق الروابط الأخوية وحرص القيادتين على مواصلة التشاور المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وصل اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين في زيارة أخوية إلى مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مطار العلمين. وبحث الزعيمان، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميته في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا، في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ورافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفدا يضم الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات، وعددًا من الوزراء والمسؤولين.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي حل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، في إطار زيارة أخوية؛ مشدداً على ما يحظى به الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات الشقيقة من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها في ضوء متانة وعمق العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه وتقديره الكبيرين للسيد الرئيس وعلى حفاوة الاستقبال، مؤكداً على ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية.

تطورات القضايا الإقليمية والدولية السيسي الشيخ محمد بن زايد الإمارات رؤية مشتركة التحديات

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