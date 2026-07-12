الكاميرا صورته.. القبض على طفل سرق هاتف محمول من داخل محل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأطفال لقيامه بسرقة هاتفها المحمول من داخل محل عملها بالقليوبية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من القائمة على النشر (عاملة بأحد محلات بيع الهواتف المحمولة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) ، بتضررها من الطفل الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالهرب.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





