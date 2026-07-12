وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط

لفظت الطفلة “ رنسي . ن . ح” 4 سنوات، أنفاسها الأخيرة عصر اليوم الأحد داخل مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، إثر واقعة اتهام والدها بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بسبب خلافات أسرية بمنطقة نزلة عبد اللاه التابعة لمركز أسيوط.



وبوفاة الطفلة الثانية، ترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى طفلتين، بعد وفاة شقيقتها “ فريال. ن . ح ”، 9 سنوات، أمس متأثرة بإصابتها بالحروق نفسها، فيما لا تزال الأم والطفلة الثالثة تتلقيان العلاج والرعاية الطبية.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة نزلة عبد اللاه وإصابة سيدة وبناتها الثلاث بحروق متفرقة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة الزوجة “ صفاء . أ . ث ” وبناتها الثلاث بحروق متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكشفت التحريات الأولية أن الحريق جاء على خلفية خلافات أسرية، حيث جرى اتهام الزوج بإشعال النيران في زوجته وأطفاله، ما أسفر عن إصابتهن بحروق بالغة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.