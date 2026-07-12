ضبط 908 عبوات مبيدات زراعية محظورة وسلع غذائية بدون فواتير في أسيوط

ضبطت ادارة تموين مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط 908 عبوات من المبيدات الزراعية المحظور تداولها والمغشوشة، إلى جانب 576 عبوة من السلع الغذائية بدون فواتير، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات الدكتور عنتر سعيد محمود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتأكد من سلامة السلع المعروضة وحماية المواطنين من المنتجات المخالفة.



وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 908 عبوات من المبيدات الزراعية المحظور تداولها والمغشوشة، بالإضافة إلى 576 عبوة من السلع الغذائية يتم تداولها بدون فواتير بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.



وحررت إدارة تموين ساحل سليم المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.