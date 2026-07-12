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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز صدفا لمتابعة تقديم الخدمات

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز صدفا لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز صدفا لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
إيهاب عمر
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تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة صدفا، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

رافق المحافظ خلال الجولة شريف وصفي فتحي رئيس مركز ومدينة صدفا، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تفقد صالات استقبال المواطنين، وشبابيك تقديم الخدمات، واطلع على منظومة العمل بالمركز وآليات استقبال وإنجاز الطلبات، والخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتراخيص، والمرافق، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المركز التكنولوجي.

والتقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، موجهًا بتقديم جميع أوجه التيسير للمواطنين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع توفير سبل الراحة داخل المركز، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

كما ناقش المحافظ مع العاملين بالمركز آليات تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام بسرعة فحص وإنهاء ملفات التصالح والرد على طلبات المواطنين في المواعيد المحددة، مع الاستمرار في التواصل مع أصحاب الطلبات غير المستوفاة لاستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.

وأكد اللواء محمد علوان أن المراكز التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين، والالتزام بالدقة والشفافية في تقديم الخدمات، والاستغلال الأمثل لمنظومة التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

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