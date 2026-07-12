محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزي ويطمئن على المرضى ويتابع جاهزية الأقسام والخدمات الطبية

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مستشفى صدفا المركزي، في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ضوء خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

رافق المحافظ خلال الجولة شريف وصفي فتحي رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتورة أسماء محمد الليثي مدير مستشفى صدفا المركزي، والدكتور مصطفى زناتي نائب مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والصيدلية المركزية، والمعامل، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وأقسام الإقامة الداخلية، حيث اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بالسعار ولدغات العقارب والثعابين، ووجه بالحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية المنقذة للحياة، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 33 ماكينة، واطمأن على انتظام جلسات الغسيل وتوافر المستلزمات الطبية، ثم تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 20 حضانة مجهزة، ووجه بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة وفق أعلى معايير الجودة.

وتوقف المحافظ داخل وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، واستمع إلى شرح حول إمكاناتها الفنية وقدراتها التشخيصية، مؤكدًا أن دعم المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة الطبية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، بما يسهم في سرعة ودقة التشخيص، خاصة للحالات الحرجة والطارئة، ويعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص اللواء محمد علوان على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، وأجرى معهم حوارًا مباشرًا للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، ووجه مسؤولي المستشفى بسرعة دراستها والعمل على حلها، مؤكدًا أن رضا المواطن عن الخدمة الصحية يمثل معيارًا رئيسيًا لتقييم الأداء، ومشددًا على أهمية حسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم بكفاءة وإنسانية.

كما استمع المحافظ إلى شرح من إدارة المستشفى حول معدلات التردد اليومية والإمكانات الطبية والبشرية، ووجه بحسن استغلال الأجهزة الحديثة وتعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة داخل المستشفى.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ أسيوط على استمرار المرور الميداني على المستشفيات والمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي.