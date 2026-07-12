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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سكودا سوبيرب 2026 الجديدة

سكودا سوبيرب 2026 الجديدة
سكودا سوبيرب 2026 الجديدة
إبراهيم القادري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الجديدة 

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا سوبيرب موديل 2026، وتنتمي سوبيرب لفئة السيارات السيدان .

أبعاد سكودا سوبيرب موديل 2026

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الجديدة 

تتوافر سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4912 مم، وعرض 2090 مم، وارتفاع 1481 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2841 مم .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2026

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب موديل 2026

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الجديدة 

تمتلك سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2026

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة سوبيرب سكودا سوبيرب موديل 2026 أبعاد سكودا سوبيرب سوبيرب موديل 2026 وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب سعر سكودا سوبيرب موديل 2026

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