تصل لـ 760 حصانًا.. مواصفات جمس سييرا EV الكهربائية

تعد GMC واحدة من أقدم العلامات الأمريكية المتخصصة في إنتاج الشاحنات وسيارات البيك أب، إذ تعود بداياتها إلى أوائل القرن العشرين، واستطاعت على مدار عقود أن تبني حضورًا قويًا في هذا القطاع من خلال تطوير مركبات تجمع بين الاعتمادية والقدرة على تحمل ظروف التشغيل المختلفة.

واتجهت الشركة إلى توسيع نطاق طرازاتها مع التحول المتسارع نحو تقنيات التنقل الكهربائي، عبر تقديم نسخ كهربائية بالكامل، لتأتي سييرا EV باعتبارها امتدادًا لهذه المسيرة، حيث تنقل واحدة من أشهر سيارات البيك أب لدى العلامة الأمريكية إلى عالم المركبات الكهربائية.

GMC سييرا EV

منظومة كهربائية تعتمد على محركين

تعتمد GMC سييرا EV على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين بنظام دفع رباعي، بينما تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 760 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 1065 نيوتن متر، وتستفيد سييرا EV من بطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 740 كيلومترًا.

GMC سييرا EV

GMC سييرا EV وأنظمة السلامة

تضم السيارة GMC سييرا EV مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث زودت بنظام مراقبة إجهاد السائق الذي يراقب نمط القيادة ويرصد مؤشرات الإرهاق، إلى جانب نظام قراءة السرعات المحددة على الطرق لعرضها أمام السائق.

GMC سييرا EV

كما تأتي السيارة بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا نظام مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب نظام التحذير من حركة المرور الخلفية أثناء الرجوع للخلف، فضلًا عن الوسائد الهوائية للحماية.

GMC سييرا EV

تجهيزات GMC سييرا EV

تضم GMC سييرا EV مجموعة من التجهيزات منها مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى ثلاجة مخصصة لتبريد المشروبات، شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وشاشة معلومات وأنظمة تشغيل تدعم وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي ومقاعد كهربائية.