أحمد شوبير يُهاجم تحكيم مباراة الأرجنتين وسويسرا: «فُجر تحكيمي.. وكرهتونا في ميسي»

هاجم الإعلامي أحمد شوبير قرارات التحكيم في مباراة الأرجنتين وسويسرا، ووصف ما حدث بـ "الفجر التحكيمي".

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ياعينى سويسرا اتجرّأت واتعادلت مع الأرجنتين وكانت لسه متعادلة وركبت المباراة وف طريقها للفوز يقوم الحكم والڤار يلغوا كارت أصفر للاعب الأرجنتين وبقدرة قادر يتغير لإنذار تانى لمبولو لاعب سويسرا وحيكملوا المباراة بـ 10 لاعبين عمركم شفتوا ڤُجر تحكيمى كده!!؟؟؟كرهتونا في ميسى والكورة".





وكانت قد شهدت المواجهة المقامة الآن بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل، بعد ما تدخل طاقم التحكيم لمراجعة إحدى الحالات التي أثارت اعتراضات واسعة من لاعبي المنتخب السويسري والجهاز الفني، وسط أجواء مشحونة داخل أرضية الملعب.

وجاءت الواقعة في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، عندما أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في البداية للاعب المنتخب الأرجنتيني لياندرو باريديس، عقب احتكاك مع أحد لاعبي سويسرا. إلا أن غرفة تقنية مراجعة اللقطات دعت الحكم إلى إعادة مشاهدة الحالة، بسبب وجود شكوك حول طبيعة الواقعة وإمكانية اتخاذ قرار مختلف.

وبعد مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا، تراجع الحكم عن قراره الأول، وألغى البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريديس نجم الأرجنتين ، بعدما تبين أن لاعب سويسرا بريل إيمبولو حاول خداع الحكم من خلال السقوط بطريقة اعتبرها الطاقم التحكيمي تمثيلًا للحصول على مخالفة.





وعلى إثر ذلك، قرر الحكم توجيه بطاقة صفراء إلى إيمبولو بسبب ادعاء السقوط، لتكون البطاقة الثانية في المباراة بالنسبة له، وهو ما ترتب عليه إشهار البطاقة الحمراء وطرده من أرض الملعب، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين خلال الدقائق المتبقية من المواجهة.





وأثار القرار غضبًا كبيرًا داخل صفوف المنتخب السويسري، حيث اندفع عدد من اللاعبين نحو الحكم للاعتراض على ما حدث، مطالبين بالتراجع عن القرار، إلا أن الحكم تمسك بما توصل إليه بعد مراجعة اللقطة، رافضًا جميع الاحتجاجات.





في المقابل، غادر بريل إيمبولو أرضية الملعب متأثرًا نفسيًا، وظهرت عليه علامات الانهيار والحزن الشديد عقب تلقي البطاقة الحمراء، في مشهد لفت انتباه الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتواصلت المباراة وسط أجواء متوترة، بينما بقيت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منتخب، مع استمرار المحاولات الهجومية من الجانبين لحسم بطاقة التأهل، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، وزادت القرارات التحكيمية من سخونته خلال الشوط الثاني.

أعاد منتخب سويسرا المواجهة إلى نقطة البداية بعد ما نجح في تسجيل هدف التعادل أمام منتخب الأرجنتين، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يشهد إثارة كبيرة بين الطرفين.

ويحتضن ملعب مدينة كانساس سيتي المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين، حيث يسعى كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل تقارب المستوى وتبادل السيطرة على مجريات اللقاء.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، إلا أن المنتخب السويسري دخل الشوط الثاني بعزيمة كبيرة، ونجح في فرض ضغط متواصل على دفاعات منافسه، حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والستين.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت بتبادل سريع للتمريرات بين لاعبي المنتخب السويسري، قبل أن تصل الكرة إلى دان ندوي، الذي انطلق بها بثقة نحو منطقة الجزاء، مستغلًا المساحات التي ظهرت في الخط الخلفي للأرجنتين.

وواصل ندوي تقدمه حتى أصبح في وضع مناسب للتسديد، ليطلق كرة قوية ومتقنة استقرت داخل الشباك، رغم محاولة الحارس إيميليانو مارتينيز التصدي لها، لتشتعل أجواء المباراة من جديد وسط فرحة كبيرة من لاعبي سويسرا وجماهيرهم.





وأعاد هذا الهدف الحماس إلى اللقاء، بعدما منح المنتخب السويسري دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط والبحث عن هدف ثانٍ يقربه من التأهل، بينما وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه مطالبًا باستعادة توازنه والعودة إلى الهجوم من أجل استعادة التقدم.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة بين المنتخبين، حيث كثف لاعبو الأرجنتين هجماتهم لاستعادة الأفضلية، في المقابل اعتمد المنتخب السويسري على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة عقب هدف التعادل.

وتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات مع استمرار المنافسة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في خطف هدف يمنحه الأفضلية ويقوده إلى التأهل للدور نصف النهائي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وندية حتى الآن.