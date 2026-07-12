كسبنا احترام العالم .. خبير تحكيمي: مباراة مصر والأرجنتين قد تدفع لتعديل لوائح الـVAR عالميًا

أكد الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، وبالأخص مباراته أمام منتخب الأرجنتين، سيكون لها تأثير كبير على المستوى العالمي، متوقعًا أن تسهم في مراجعة بعض اللوائح الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وقال عباس، خلال استضافته في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بسبب هذه البطولة كسبنا احترام العالم كله، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة لبعض القوانين واللوائح، خاصة بعد التعاطف الكبير الذي حظيت به مصر في مباراتها أمام الأرجنتين، وقد يتم تعديل ضوابط تنقية لقطات الـVAR وتوقيت تدخل الحكم المساعد بالفيديو من عدمه».

وأضاف: «حققنا مكاسب كبيرة جدًا من المشاركة في البطولة، وهي مكاسب تفوق كثيرًا ما كان يمكن أن نحققه حتى لو فزنا على منتخب الأرجنتين».

ومن جانبه، أكد محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر خرج بمكاسب عديدة من مشاركته في مونديال 2026، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق عزز مكانته على الساحة الدولية.

وقال محسن صالح: «المنتخب المصري أصبح مطلوبًا لمواجهة العديد من المنتخبات العالمية، والمشاركة في البطولات والمباريات الودية الكبرى، إلى جانب تحسن تصنيفه الدولي، وهو ما يعكس حجم المكاسب التي حققها خلال البطولة».