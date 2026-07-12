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التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي ويقود الأرجنتين وسويسرا إلى الأشواط الإضافية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي ويقود الأرجنتين وسويسرا إلى الأشواط الإضافية

الارجنتين وسويسرا
الارجنتين وسويسرا
رباب الهواري
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اتجهت مواجهة منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب سويسرا إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء اتسم بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.

ودخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر، بعدما استغل ركلة ركنية متقنة نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي إلى داخل منطقة الجزاء، ليقفز ماك أليستر أعلى من مدافعي سويسرا ويحول الكرة بضربة رأس قوية استقرت داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

ورغم التأخر في النتيجة، لم يتراجع المنتخب السويسري، بل كثف من محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التعادل، معتمدًا على التحركات السريعة والهجمات المنظمة، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأرجنتيني تعزيز تقدمه، إلا أن دفاع سويسرا وحارس مرماه نجحا في إيقاف أكثر من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة السابعة والستين، نجح المنتخب السويسري في إدراك التعادل عن طريق دان ندوي، بعد هجمة منسقة بدأت بسلسلة من التمريرات المتبادلة، قبل أن ينطلق اللاعب داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وازدادت المواجهة إثارة بعد خمس دقائق فقط، عندما أشهر الحكم البرتغالي جواو بينهيرو البطاقة الحمراء في وجه المهاجم السويسري بريل إمبولو، عقب حصوله على الإنذار الثاني، وذلك بعد مراجعة اللقطة بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف سويسرا، لم ينجح أي من المنتخبين في تسجيل هدف الفوز خلال الوقت الأصلي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحتكم الطرفان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

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