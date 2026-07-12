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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب النرويج بعد الخروج من المونديال: شاهدنا الكثير من القرارات المُثيرة في كأس العالم 2026

منتخب النرويج
منتخب النرويج
رباب الهواري
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أكد المدير الفني لمنتخب النرويج، ستوله سولباكن، أن فريقه قدم كل ما لديه خلال مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين غادروا المنافسات وهم يشعرون بالفخر بما قدّموه طوال مشوار البطولة، رغم مرارة الخسارة في الدقائق الأخيرة.

وأوضح سولباكن أن المباراة جاءت أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تحسمها التفاصيل الصغيرة. وأضاف أن منتخبه واجه بعض الصعوبات خلال الدقائق العشرين الأولى، لكنه تمكن من استعادة توازنه وقدم أداءً قويًا استحق الإشادة، معربًا عن امتنانه الكبير للجماهير النرويجية التي ساندت الفريق طوال البطولة.

وأشار مدرب النرويج إلى أن المشاركة في كأس العالم كانت تجربة مميزة، موضحًا أن المنتخب أمضى أكثر من ستة أسابيع داخل المعسكر وسط أجواء رائعة من الالتزام والتركيز، وأن اللاعبين والجهاز الفني عملوا بروح واحدة من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة، وهو ما تحقق في معظم مباريات البطولة.

وأضاف أن المنتخب نجح في إثبات قدراته على أعلى مستوى، بعدما أكد قبل انطلاق البطولة أنه سيقدم أداءً مختلفًا عما ظهر به في التصفيات، معتبرًا أن اللاعبين أوفوا بالوعود وقدموا مستويات مميزة أمام كبار المنتخبات، الأمر الذي يدعو للفخر ويمنح الفريق دفعة معنوية للمستقبل.

وتطرق سولباكن بصورة غير مباشرة إلى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، بعدما أُلغي هدف لمنتخب النرويج، في الوقت الذي أثير فيه الجدل حول صحة هدف التعادل الذي أحرزته إنجلترا، لكنه رفض الدخول في تفاصيل القرارات التحكيمية.

واكتفى المدرب بالقول إن البطولة شهدت العديد من اللقطات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف أصبحت جزءًا من منافسات كأس العالم، وأن فريقه لن يتوقف كثيرًا عندها، مفضلًا التركيز على ما حققه اللاعبون خلال البطولة، قبل أن يختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة لمنتخب إنجلترا، متمنيًا له التوفيق فيما تبقى من مشواره في المنافسات. 


 

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