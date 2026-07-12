سويسرا تعود إلى المباراة بهدف التعادل أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أعاد منتخب سويسرا المواجهة إلى نقطة البداية بعد ما نجح في تسجيل هدف التعادل أمام منتخب الأرجنتين، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يشهد إثارة كبيرة بين الطرفين.



ويحتضن ملعب مدينة كانساس سيتي المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين، حيث يسعى كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل تقارب المستوى وتبادل السيطرة على مجريات اللقاء.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، إلا أن المنتخب السويسري دخل الشوط الثاني بعزيمة كبيرة، ونجح في فرض ضغط متواصل على دفاعات منافسه، حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والستين.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت بتبادل سريع للتمريرات بين لاعبي المنتخب السويسري، قبل أن تصل الكرة إلى دان ندوي، الذي انطلق بها بثقة نحو منطقة الجزاء، مستغلًا المساحات التي ظهرت في الخط الخلفي للأرجنتين.

وواصل ندوي تقدمه حتى أصبح في وضع مناسب للتسديد، ليطلق كرة قوية ومتقنة استقرت داخل الشباك، رغم محاولة الحارس إيميليانو مارتينيز التصدي لها، لتشتعل أجواء المباراة من جديد وسط فرحة كبيرة من لاعبي سويسرا وجماهيرهم.





وأعاد هذا الهدف الحماس إلى اللقاء، بعدما منح المنتخب السويسري دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط والبحث عن هدف ثانٍ يقربه من التأهل، بينما وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه مطالبًا باستعادة توازنه والعودة إلى الهجوم من أجل استعادة التقدم.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة بين المنتخبين، حيث كثف لاعبو الأرجنتين هجماتهم لاستعادة الأفضلية، في المقابل اعتمد المنتخب السويسري على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة عقب هدف التعادل.

وتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات مع استمرار المنافسة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في خطف هدف يمنحه الأفضلية ويقوده إلى التأهل للدور نصف النهائي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وندية حتى الآن.



